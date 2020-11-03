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У Києві запустили велику сонячну
електростанцію на даху...

У Києві запустили велику сонячну електростанцію на даху...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 22:22

У Києві запустили велику сонячну електростанцію на даху...

Пропонуємо до обговорення:
Це - перша промислова СЕС в Україні, побудована на даху багатоквартирного житлового будинку, повідомляє прес-служба компанії.

Дивися повний текст У Києві запустили велику сонячну електростанцію на даху багатоповерхівки (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 22:23

Мы вносим свой вклад в достижение глобальной хорошей цели - сделать энергетику более безопасной и более зеленой. А также более дорогой, но пересеченным это знать не трэба.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 23:31

Спец для ахметки и пдв отменили и мыто 0. Вот как должны законы работать не то что автобляхеры над какимто акцизом гризутся.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 23:38

Таке відчуття наче відео із Тюмєні дивлюсь, а не з української столиці. фу.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 10:36

Ринатка установит на каждом бабушатнике СЭС и будет доить зеленый тариф.
Ragnar
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 11:25

  Ragnar написав:Ринатка установит на каждом бабушатнике СЭС и будет доить зеленый тариф.

Они способны только авто заряжать как написано, на электроснабжение многоэтажки не хватит
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 11:32

Жители этого дома будут весьма рады когда пройдет ливень или когда начнет весной таять снег. Особенно на последних этажах.
На рубероидную крышу лучше лишний раз не лазить, не то чтобы там конструкции выстраивать.
Для ремонта и латания крыши придется конструкцию снимать.
Вот неумные люди.
p_a_l
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