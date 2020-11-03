Це - перша промислова СЕС в Україні, побудована на даху багатоквартирного житлового будинку, повідомляє прес-служба компанії.
Дивися повний текст У Києві запустили велику сонячну електростанцію на даху багатоповерхівки (відео).
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Додано: Пон 09 лис, 2020 22:22
У Києві запустили велику сонячну електростанцію на даху...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві запустили велику сонячну електростанцію на даху багатоповерхівки (відео).
Додано: Пон 09 лис, 2020 22:23
Мы вносим свой вклад в достижение глобальной хорошей цели - сделать энергетику более безопасной и более зеленой. А также более дорогой, но пересеченным это знать не трэба.
Додано: Пон 09 лис, 2020 23:31
Спец для ахметки и пдв отменили и мыто 0. Вот как должны законы работать не то что автобляхеры над какимто акцизом гризутся.
Додано: Пон 09 лис, 2020 23:38
Таке відчуття наче відео із Тюмєні дивлюсь, а не з української столиці. фу.
Додано: Вів 10 лис, 2020 10:36
Ринатка установит на каждом бабушатнике СЭС и будет доить зеленый тариф.
Додано: Вів 10 лис, 2020 11:25
Они способны только авто заряжать как написано, на электроснабжение многоэтажки не хватит
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 10 лис, 2020 11:32
Жители этого дома будут весьма рады когда пройдет ливень или когда начнет весной таять снег. Особенно на последних этажах.
На рубероидную крышу лучше лишний раз не лазить, не то чтобы там конструкции выстраивать.
Для ремонта и латания крыши придется конструкцию снимать.
Вот неумные люди.
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