У Києві запустили велику сонячну електростанцію на даху...

Додано: Вів 10 лис, 2020 17:00

summacut написав: bodia1406 написав: Таке відчуття наче відео із Тюмєні дивлюсь, а не з української столиці. фу. Таке відчуття наче відео із Тюмєні дивлюсь, а не з української столиці. фу.



В Тюмени такой ***** не страдают. Там с мозгами люди, дешевую и стабильную атомную генерацию развивают. В Тюмени такой ***** не страдают. Там с мозгами люди, дешевую и стабильную атомную генерацию развивают.

5 млрд кубометров

в год

Так у нас почему то все через *опу делается.Вон Лука построил у себя атомную э/э, 2 блока на 2400 МВт, срок ее эксплуатации от 60 до 100 лет. В эквиваленте это ему позволит заместить доприродного газаи экономить 500 миллионов долларов в год (а с учетом аппетитов нашего нефтегаза, у которого газ далеко не по 100, так эту цифру надо умножить минимум на 2,5).Вот это называется государственный подход и планирование.У нас же: есть полностью обустроенное подготовленное место, с поведенными ЛЭП и охладителями - территория ЧАЭС, где полностью рабочие блоки с перепугу повыводили из эксплуатации и теперь тупо тратят на их содержание деньги.Казалось бы, 2 рабочих блока проверьте, проведите их капремонт и вперед (тем более, что такие же блоки сейчас успешно работают на Южноукраинской АЭС). Или, если с ними так все плохо, рядом постройте 1-2 блока новых (все равно там уже все засрано на века) и БИНГО! Ну, на худой конец, там вокруг все территории свободные. Практически бесплатно, вообще без гемора можно там хоть квадратными киллометрами эти панели прямо на земле наставить и и никому там это не будет мешать.Нет же, налепили панелей на 40 сотках рубероидной крыши, раздули щеки и хвалят себя. Теперь по 4.20 грн за квт пусть жильцы этих домов сами этой ээ и пользуются, думаю они не долго так шиковать будут.