Це - перша промислова СЕС в Україні, побудована на даху багатоквартирного житлового будинку, повідомляє прес-служба компанії.
Дивися повний текст У Києві запустили велику сонячну електростанцію на даху багатоповерхівки (відео).
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Додано: Пон 09 лис, 2020 22:22
У Києві запустили велику сонячну електростанцію на даху...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві запустили велику сонячну електростанцію на даху багатоповерхівки (відео).
Додано: Пон 09 лис, 2020 22:23
Мы вносим свой вклад в достижение глобальной хорошей цели - сделать энергетику более безопасной и более зеленой. А также более дорогой, но пересеченным это знать не трэба.
Додано: Пон 09 лис, 2020 23:31
Спец для ахметки и пдв отменили и мыто 0. Вот как должны законы работать не то что автобляхеры над какимто акцизом гризутся.
Додано: Пон 09 лис, 2020 23:38
Таке відчуття наче відео із Тюмєні дивлюсь, а не з української столиці. фу.
Додано: Вів 10 лис, 2020 10:36
Ринатка установит на каждом бабушатнике СЭС и будет доить зеленый тариф.
Додано: Вів 10 лис, 2020 11:25
Они способны только авто заряжать как написано, на электроснабжение многоэтажки не хватит
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 10 лис, 2020 11:32
Жители этого дома будут весьма рады когда пройдет ливень или когда начнет весной таять снег. Особенно на последних этажах.
На рубероидную крышу лучше лишний раз не лазить, не то чтобы там конструкции выстраивать.
Для ремонта и латания крыши придется конструкцию снимать.
Вот неумные люди.
Додано: Вів 10 лис, 2020 13:14
Учитывая среднюю выделенную мощность на квартиру в бабушатниках 5 кВт*ч, то вполне может снабжать около 30 кв.
А про 8 электромобилей скорее всего имелась ввиду зарядка не от бытовых разеток, а от быстрой зарядки мощностью на одно авто в несколько дестяков кВт*ч.
Додано: Вів 10 лис, 2020 14:26
В Тюмени такой ***** не страдают. Там с мозгами люди, дешевую и стабильную атомную генерацию развивают.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: Вів 10 лис, 2020 17:00
Так у нас почему то все через *опу делается.
Вон Лука построил у себя атомную э/э, 2 блока на 2400 МВт, срок ее эксплуатации от 60 до 100 лет. В эквиваленте это ему позволит заместить до 5 млрд кубометров природного газа в год и экономить 500 миллионов долларов в год (а с учетом аппетитов нашего нефтегаза, у которого газ далеко не по 100, так эту цифру надо умножить минимум на 2,5).
Вот это называется государственный подход и планирование.
У нас же: есть полностью обустроенное подготовленное место, с поведенными ЛЭП и охладителями - территория ЧАЭС, где полностью рабочие блоки с перепугу повыводили из эксплуатации и теперь тупо тратят на их содержание деньги.
Казалось бы, 2 рабочих блока проверьте, проведите их капремонт и вперед (тем более, что такие же блоки сейчас успешно работают на Южноукраинской АЭС). Или, если с ними так все плохо, рядом постройте 1-2 блока новых (все равно там уже все засрано на века) и БИНГО! Ну, на худой конец, там вокруг все территории свободные. Практически бесплатно, вообще без гемора можно там хоть квадратными киллометрами эти панели прямо на земле наставить и и никому там это не будет мешать.
Нет же, налепили панелей на 40 сотках рубероидной крыши, раздули щеки и хвалят себя. Теперь по 4.20 грн за квт пусть жильцы этих домов сами этой ээ и пользуются, думаю они не долго так шиковать будут.
Шли в Европу.
Где то там и оказались В зеленой vjevjope
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