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У Києві запустили велику сонячну
електростанцію на даху...

У Києві запустили велику сонячну електростанцію на даху...
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  #<12
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 20:24

  EKO написав:
  summacut написав:
  bodia1406 написав:Таке відчуття наче відео із Тюмєні дивлюсь, а не з української столиці. фу.


В Тюмени такой ***** не страдают. Там с мозгами люди, дешевую и стабильную атомную генерацию развивают.


Так у нас почему то все через *опу делается.
Вон Лука построил у себя атомную э/э, 2 блока на 2400 МВт, срок ее эксплуатации от 60 до 100 лет. В эквиваленте это ему позволит заместить до 5 млрд кубометров природного газа в год и экономить 500 миллионов долларов в год (а с учетом аппетитов нашего нефтегаза, у которого газ далеко не по 100, так эту цифру надо умножить минимум на 2,5).

Вот это называется государственный подход и планирование.

У нас же: есть полностью обустроенное подготовленное место, с поведенными ЛЭП и охладителями - территория ЧАЭС, где полностью рабочие блоки с перепугу повыводили из эксплуатации и теперь тупо тратят на их содержание деньги.
Казалось бы, 2 рабочих блока проверьте, проведите их капремонт и вперед (тем более, что такие же блоки сейчас успешно работают на Южноукраинской АЭС). Или, если с ними так все плохо, рядом постройте 1-2 блока новых (все равно там уже все засрано на века) и БИНГО! Ну, на худой конец, там вокруг все территории свободные. Практически бесплатно, вообще без гемора можно там хоть квадратными киллометрами эти панели прямо на земле наставить и и никому там это не будет мешать.

Нет же, налепили панелей на 40 сотках рубероидной крыши, раздули щеки и хвалят себя. Теперь по 4.20 грн за квт пусть жильцы этих домов сами этой ээ и пользуются, думаю они не долго так шиковать будут.


Мммм. В ЧАЭС блоки РБМК, их выводят из эксплуатации. А вот на Хмельницкой АЭС два блока в стадии строительства, и достроить оба в сумме 3 лядра денег (при том, что один такой с нуля 5 лярдов). Надеюсь, царь Владимир подсобит с реакторными установками, а по турбинной и генераторной части харьковчане справятся.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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