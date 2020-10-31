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48% інвесторів вважають, що
інвестпривабливість України...

48% інвесторів вважають, що інвестпривабливість України...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 23:34

48% інвесторів вважають, що інвестпривабливість України...

Пропонуємо до обговорення:
48% опитаних іноземних інвесторів вважають, що інвестиційна привабливість України знижується, 42% не вбачають суттєвих змін, при цьому тільки 9% бачать покращення.

Дивися повний текст 48% інвесторів вважають, що інвестпривабливість України погіршується - опитування.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 23:34

Инвестпревликательность страны равна рейтингу клоуна или рошена((
l4567
 
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