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Україна закупить 300 млн тестів
на антитіла до коронавірусу

Україна закупить 300 млн тестів на антитіла до коронавірусу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 09:08

Україна закупить 300 млн тестів на антитіла до коронавірусу

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Офіс президента України.

Дивися повний текст Україна закупить 300 млн тестів на антитіла до коронавірусу.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 09:09

3.33 грн. за 1 тест!? Что за качество этих тестов?
igor_poltava
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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