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Карантин вихідного дня не
врятує українську економіку...

Карантин вихідного дня не врятує українську економіку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 09:51

Карантин вихідного дня не врятує українську економіку...

Пропонуємо до обговорення:
Таку думку висловив журналістові УНН експерт Економічної дискусійного клубу Олег Пендзин.

Дивися повний текст Карантин вихідного дня не врятує українську економіку від локдауну - думка економіста.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 09:52

Конечно не спасет, нужно меньше рабочих дней - перевод на 4-3х дневную рабочую неделю. Два дня карантина не повлияют, нужно закрывать Киев от пригорода.
Rainbow
 
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