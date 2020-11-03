Про це заявили опитані представники малого бізнесу.
Дивися повний текст Банки не згодні на поступки, - малий бізнес виступив проти непідйомних комісій за карткові платежі.
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Додано: Вів 10 лис, 2020 10:59
Банки не згодні на поступки, - малий бізнес виступив...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Банки не згодні на поступки, - малий бізнес виступив проти непідйомних комісій за карткові платежі.
Додано: Вів 10 лис, 2020 11:57
Те кто вылазят не с помойки как правило связаны с крупным, им малый как кость в горле.
А Шляпина видать почувствовала что такое малый.
Зе-Чмо
Додано: Вів 10 лис, 2020 12:12
Ксения всегда отстаивала малый бизнес, еще в момент работы в Регуляторной службе была многим лоббистам крупного бизнеса как кость в горле.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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