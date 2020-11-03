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Банки не згодні на поступки,
- малий бізнес виступив...

Банки не згодні на поступки, - малий бізнес виступив...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 10:59

Банки не згодні на поступки, - малий бізнес виступив...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявили опитані представники малого бізнесу.

Дивися повний текст Банки не згодні на поступки, - малий бізнес виступив проти непідйомних комісій за карткові платежі.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 10:59

Ксения шляпина вылезла с помойки и пошла воевать за малый бизнес.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 11:57

  Ratatui написав:Ксения шляпина вылезла с помойки и пошла воевать за малый бизнес.

Те кто вылазят не с помойки как правило связаны с крупным, им малый как кость в горле.
А Шляпина видать почувствовала что такое малый.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 12:12

  Ratatui написав:Ксения шляпина вылезла с помойки и пошла воевать за малый бизнес.


Ксения всегда отстаивала малый бизнес, еще в момент работы в Регуляторной службе была многим лоббистам крупного бизнеса как кость в горле.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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