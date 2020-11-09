У якості методів мотивування власників платіжних карток і залучення нових багато банків використовують сьогодні кешбек.
Дивися повний текст Вам кешбек! Що пропонують банки клієнтам, і чому цей вид бонусів скоро може зовсім зникнути.
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Додано: Вів 10 лис, 2020 11:28
Вам кешбек! Що пропонують банки клієнтам, і чому цей вид...
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Дивися повний текст Вам кешбек! Що пропонують банки клієнтам, і чому цей вид бонусів скоро може зовсім зникнути.
Додано: Вів 10 лис, 2020 11:41
Даже если интерчейндж снизят до 0% - то цены в магазинах не снизят ни на эту величину, ни на какую другую. Просто торговец положит себе в карман эти "сэкономленные" 1-2%
Додано: Вів 10 лис, 2020 11:50
И что тут плохого? "Фактически в существующей ситуации рядовые потребители, которые не пользуются “кэшбэком”, платят тем, кто гоняется за щедрыми банковскими предложениями”, Кто-то стремится сэкономить, а кому то все равно. Каждый сам вибирает. Но разве правильство у нас для того, чтобы людям было комфортно? Конечно нет! Поэтому придумают закон, по которому потеряют все. И прикроются заботой о тех, кому она и нафиг не нужна!
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