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Вам кешбек! Що пропонують банки
клієнтам, і чому цей вид...

Вам кешбек! Що пропонують банки клієнтам, і чому цей вид...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 11:28

Вам кешбек! Що пропонують банки клієнтам, і чому цей вид...

Пропонуємо до обговорення:
У якості методів мотивування власників платіжних карток і залучення нових багато банків використовують сьогодні кешбек.

Дивися повний текст Вам кешбек! Що пропонують банки клієнтам, і чому цей вид бонусів скоро може зовсім зникнути.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 11:28

И основным кэшбэком станет один - податковий.
Dikoy
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 11:41

Даже если интерчейндж снизят до 0% - то цены в магазинах не снизят ни на эту величину, ни на какую другую. Просто торговец положит себе в карман эти "сэкономленные" 1-2%
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 11:50

И что тут плохого? "Фактически в существующей ситуации рядовые потребители, которые не пользуются “кэшбэком”, платят тем, кто гоняется за щедрыми банковскими предложениями”, Кто-то стремится сэкономить, а кому то все равно. Каждый сам вибирает. Но разве правильство у нас для того, чтобы людям было комфортно? Конечно нет! Поэтому придумают закон, по которому потеряют все. И прикроются заботой о тех, кому она и нафиг не нужна!
pmdunavesta
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 11:55

Вкладчик1234 - прав на 1000%
pmdunavesta
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