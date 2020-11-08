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Нова пошта додала новий спосіб оплати за посилку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 10 лис, 2020 11:43
Пропонуємо до обговорення:
Нова пошта пропонує новий спосіб оплати у відділеннях. Суть послуги в тому, що оплата здійснюється автоматично з картки клієнта, після того як він оглянув і готовий забрати посилку.
Дивися повний текст Нова пошта додала новий спосіб оплати за посилку
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Додано: Вів 10 лис, 2020 11:43
главное помнить, что при оплате услуг новой почты банковской картой, с вас еще могут снять дополнительно 4% за перевод между картами. Т.к. Новая почта настраивает свои терминалы, не как в магазине. Т.е. деньги снимаются не как оплата, а как перевод денег на другую карту. Будьте внимательны!
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pmdunavesta
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Додано: Вів 10 лис, 2020 11:58
pmdunavesta написав:
главное помнить, что при оплате услуг новой почты банковской картой, с вас еще могут снять дополнительно 4% за перевод между картами
Не могут так как оплата услуг Новой почты делается как обычная оплата не отличающаяся от оплаты в супермаркете или на АЗС.
pmdunavesta написав:
Т.е. деньги снимаются не как оплата, а как перевод денег на другую карту.
Ты говоришь о наложенном платеже, а это не услуга Новой почты, а отправка денег отправителю переводом с карты на карту.
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Додано: Вів 10 лис, 2020 12:52
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Додано: Вів 10 лис, 2020 13:17
pmdunavesta не несите чепухи. Услуги "Новой Почты" оплачиваются без комиссии. Если Вы должны денег продавцу (купили наложенным платежом), то это совсем другое. В таких случаях проводят две оплаты.
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company_m5_llc
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