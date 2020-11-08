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Нова пошта додала новий
спосіб оплати за посилку

Нова пошта додала новий спосіб оплати за посилку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 11:43

Нова пошта додала новий спосіб оплати за посилку

Пропонуємо до обговорення:
Нова пошта пропонує новий спосіб оплати у відділеннях. Суть послуги в тому, що оплата здійснюється автоматично з картки клієнта, після того як він оглянув і готовий забрати посилку.

Дивися повний текст Нова пошта додала новий спосіб оплати за посилку.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 11:43

главное помнить, что при оплате услуг новой почты банковской картой, с вас еще могут снять дополнительно 4% за перевод между картами. Т.к. Новая почта настраивает свои терминалы, не как в магазине. Т.е. деньги снимаются не как оплата, а как перевод денег на другую карту. Будьте внимательны!
pmdunavesta
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 11:58

Re: Нова пошта додала новий спосіб оплати за посилку

  pmdunavesta написав:главное помнить, что при оплате услуг новой почты банковской картой, с вас еще могут снять дополнительно 4% за перевод между картами

Не могут так как оплата услуг Новой почты делается как обычная оплата не отличающаяся от оплаты в супермаркете или на АЗС.
  pmdunavesta написав:Т.е. деньги снимаются не как оплата, а как перевод денег на другую карту.

Ты говоришь о наложенном платеже, а это не услуга Новой почты, а отправка денег отправителю переводом с карты на карту.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 12:52

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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 13:17

pmdunavesta не несите чепухи. Услуги "Новой Почты" оплачиваются без комиссии. Если Вы должны денег продавцу (купили наложенным платежом), то это совсем другое. В таких случаях проводят две оплаты.
company_m5_llc
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 21:00

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Нова пошта пропонує новий спосіб оплати у відділеннях. Суть послуги в тому, що оплата здійснюється автоматично з картки клієнта, після того як він оглянув і готовий забрати посилку.

Дивися повний текст Нова пошта додала новий спосіб оплати за посилку.

вообще светить свои платежние карточки в жо-руких приложениях новой почти
там где любой сотрудник может подменить вес посилки и содержание
а потом ходить в банк и доказивать что ти не платил 10тиш гривен за посилку дяди пете
я би не хотел
sopkotomhu
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 21:47

sopkotomhu, если не врут про "если сумма за товар превышает 500 гривен, перед списанием средств клиент получит смс с кодом, которым необходимо подтвердить платеж", то на 10 тыщ платежа не будет. Да и сомневаюсь, что операторы на желание клиента платить приложением будут экстренно править стоимость пересылки. Другой вопрос, что сама по себе услуга сомнительной полезности. Терминалами с NFC отделения давно оснащены. Разве что для желающих бесконтактно платить с карты без NFC чипа и не вовлекая смартфон.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 23:49

moveton
новая почта хранит в базе номера карт и аторизационие коди
что запрещено делать по сути , так что любая первая же утечка данних
снимет с карти все что сможет
sopkotomhu
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