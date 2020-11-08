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Нова пошта додала новий
спосіб оплати за посилку

Нова пошта додала новий спосіб оплати за посилку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 00:46

  moveton написав:sopkotomhu, в смысле запрещено? Всякие GooglePay, Alipay, Paypal, автооплата у опсосов и т.п. знают, что они запрещены? А если нет, то откуда дровишки, что НП снимает деньги как-то иначе?

Все они используют токены, а не хранят данные карт


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Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 06:25

Re: Нова пошта додала новий спосіб оплати за посилку

Вот я сейчас скажу возможно какую то ерунду(как всегда). %)))
Вот думаю что способы оплаты посылок не главное.
Хорошо бы чтобы государство как то датировало почтовые пересылки.
Тогда бы это дало мультипликационный эффект в развитии электронной коммерции.
Завидую китайцам у которых есть возможность пересылать всякую xpeнь по всему миру по дешевому почтовому тарифу. Наверняка такая возможность у китайцев есть потому что китайское государство дотирует почтовые пересылки.
Cмотрю в Украине стоимоcть посылки в германию начинается с 15$ и потом 3,6$ за каждый килограмм.
https://www.ukrposhta.ua/ru/taryfy-mizh ... ia-posylky
Так бы можно было бы поучаствовать с украинскими товарами в ебее или амазоне.
Но конкурировать с поставщиками из Китая будет сложно, при такой стоимости отправки посылки из Украины.
:-(
Yura_Gag
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