Все они используют токены, а не хранят данные карт
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 11 лис, 2020 00:46
Все они используют токены, а не хранят данные карт
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 11 лис, 2020 06:25
Re: Нова пошта додала новий спосіб оплати за посилку
Вот я сейчас скажу возможно какую то ерунду(как всегда). %)))
Вот думаю что способы оплаты посылок не главное.
Хорошо бы чтобы государство как то датировало почтовые пересылки.
Тогда бы это дало мультипликационный эффект в развитии электронной коммерции.
Завидую китайцам у которых есть возможность пересылать всякую xpeнь по всему миру по дешевому почтовому тарифу. Наверняка такая возможность у китайцев есть потому что китайское государство дотирует почтовые пересылки.
Cмотрю в Украине стоимоcть посылки в германию начинается с 15$ и потом 3,6$ за каждый килограмм.
Так бы можно было бы поучаствовать с украинскими товарами в ебее или амазоне.
Но конкурировать с поставщиками из Китая будет сложно, при такой стоимости отправки посылки из Украины.
Додано: Сер 11 лис, 2020 09:26
А чем конкурировать собираемся? -- китайскими же безделушками, но давать фору по времени доставки? А если товар уникальный -- его и так по любой цене брать будут.
|