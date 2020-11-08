Нова пошта додала новий спосіб оплати за посилку

Додано: Сер 11 лис, 2020 15:16

_hunter написав: китайскими же безделушками китайскими же безделушками

- ну если бы в стране была комфорная цена на почтовые пересылки, дак эти безделушки можно было бы в стране производить.Оно конечно с точки зрения большого бизнеса смешно, что маленький предприниматель организует производство безделушек и продает их через ебей и амазон(если бы цена на почтовые пересылки была бы комфортной).Ну допустим шайбы, гайки, болты, какие то светильники, USB причиндалы всякие можно производить на малых предприятиях и высылать покупателям Европы также как это делают сейчас китайцы.Всех интересуют производства размером с Нафтогаз или Мотор Сич.А в германии допустим очень поддерживают малый и средний бизнес.Сейчас украинцы также едут на работу на малые предприятия в Польше(производят в польше эти же шайбы гайки болты, и польские предприниматели рассылают эти болты по европе)в Польше цена на посылку в Германию 1 кг. =56 злотых = 414 гривн.А выше я писал что посылка из Украины в Германию 1 кг. посылки= 18,3$ =515 гривн.Хотя сейчас смотрю, не намного в Украине и дороже посылка чем в Польше.Ну наверное правы Вы, цены на почтовые услуги более менее мировые в Украине.