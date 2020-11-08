Все они используют токены, а не хранят данные карт
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Додано: Сер 11 лис, 2020 00:46
Все они используют токены, а не хранят данные карт
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 11 лис, 2020 06:25
Re: Нова пошта додала новий спосіб оплати за посилку
Вот я сейчас скажу возможно какую то ерунду(как всегда). %)))
Вот думаю что способы оплаты посылок не главное.
Хорошо бы чтобы государство как то датировало почтовые пересылки.
Тогда бы это дало мультипликационный эффект в развитии электронной коммерции.
Завидую китайцам у которых есть возможность пересылать всякую xpeнь по всему миру по дешевому почтовому тарифу. Наверняка такая возможность у китайцев есть потому что китайское государство дотирует почтовые пересылки.
Cмотрю в Украине стоимоcть посылки в германию начинается с 15$ и потом 3,6$ за каждый килограмм.
Так бы можно было бы поучаствовать с украинскими товарами в ебее или амазоне.
Но конкурировать с поставщиками из Китая будет сложно, при такой стоимости отправки посылки из Украины.
Додано: Сер 11 лис, 2020 09:26
А чем конкурировать собираемся? -- китайскими же безделушками, но давать фору по времени доставки? А если товар уникальный -- его и так по любой цене брать будут.
Додано: Сер 11 лис, 2020 15:16
Re: Нова пошта додала новий спосіб оплати за посилку
- ну если бы в стране была комфорная цена на почтовые пересылки, дак эти безделушки можно было бы в стране производить.
Оно конечно с точки зрения большого бизнеса смешно, что маленький предприниматель организует производство безделушек и продает их через ебей и амазон(если бы цена на почтовые пересылки была бы комфортной).
Ну допустим шайбы, гайки, болты, какие то светильники, USB причиндалы всякие можно производить на малых предприятиях и высылать покупателям Европы также как это делают сейчас китайцы.
Всех интересуют производства размером с Нафтогаз или Мотор Сич.
А в германии допустим очень поддерживают малый и средний бизнес.
Сейчас украинцы также едут на работу на малые предприятия в Польше(производят в польше эти же шайбы гайки болты, и польские предприниматели рассылают эти болты по европе)
в Польше цена на посылку в Германию 1 кг. =56 злотых = 414 гривн.
А выше я писал что посылка из Украины в Германию 1 кг. посылки= 18,3$ =515 гривн.
Хотя сейчас смотрю, не намного в Украине и дороже посылка чем в Польше.
Ну наверное правы Вы, цены на почтовые услуги более менее мировые в Украине.
Додано: Сер 11 лис, 2020 15:40
Re: Нова пошта додала новий спосіб оплати за посилку
Если бы в Украине умели делать болты и безделушки - их не заказывали бы из Китая. Внутрення пересылка уж точно легко конкурирует с международной.
Но проблема как раз в том что некому тут делать болты. Я не хочу сказать что проблема только в рукожопии, думаю даже что как раз наоборот проблема больше в зарегулированности бизнеса и высоких налогах, а уже потом в отсутствии у екс-совков предпринимательской хватки, желании срубить много бабла сразу, а не зарабатывать по немного и уже упомянутом рукожопии.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 11 лис, 2020 15:43
вот вы для начала производство этих безделушек наладьте -- хотя бы по цене китайцев -- при этом не забудьте заплатить все налоги -- а потом можно будет и о бесплатной доставке поговорить...
Додано: Сер 11 лис, 2020 15:52
Лібше б налаштували нормально оплату а не як переказ з картки на картку і не можливість розрахуватись кредиткою. Є більш проблемні місця де покращуватись.
Вартість послуг захмарна також.
Додано: Сер 11 лис, 2020 17:01
hrabartaras, неделю назад оплачивал кредиткой в отделении. За кредитные деньги. Не знаю каким образом переводили, но никаких комиссий сверх заявленной суммы не было. Что там ещё настраивать для возможности расчёта кредиткой?
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