Про це повідомляє Sky News.
Дивися повний текст Фондові індекси позитивно відреагували на перемогу Байдена.
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Додано: Вів 10 лис, 2020 11:54
Фондові індекси позитивно відреагували на перемогу Байдена
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Фондові індекси позитивно відреагували на перемогу Байдена.
Додано: Вів 10 лис, 2020 11:54
Победа Байдена?
Так вот ты какая американская демократия?
Тогда Лукашенко самый демократический президент в Европе. И нечего на него гнать.
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