RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Фондові індекси позитивно
відреагували на перемогу Байдена

Фондові індекси позитивно відреагували на перемогу Байдена
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 11:54

Фондові індекси позитивно відреагували на перемогу Байдена

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Sky News.

Дивися повний текст Фондові індекси позитивно відреагували на перемогу Байдена.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91124
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 11:54

Победа Байдена?
Так вот ты какая американская демократия?
Тогда Лукашенко самый демократический президент в Европе. И нечего на него гнать.
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3210
З нами з: 15.02.11
Подякував: 35 раз.
Подякували: 640 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У МОЗ відреагували на рішення Луцька та Тернополя не...
R2 » П'ят 07 сер, 2020 00:09
3 325
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 сер, 2020 09:38
st1mpy
Процес оновлення складу НБУ позитивно позначиться на...
R2 » Пон 03 сер, 2020 10:13
1 114
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 сер, 2020 10:54
maryan_fedoryshyn
У МВФ відреагували на призначення нового голови Нацбанку
R2 » П'ят 17 лип, 2020 09:54
2 248
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 лип, 2020 11:47
Ірина_

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.