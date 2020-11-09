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Яким документом оформити інвестиції в бізнес
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Думки експертів з питань пошуку роботи, працевлаштування, трудових спорів, звільнення. Консультації спеціаліста з питань ринку праці в Україні.
Додано: Вів 10 лис, 2020 13:56
Мій бізнес - автомати питної води.
Я планую залучати гроші від фізичних осіб:
-маю ФОП 3 гр та ТОВ (на єдиних податках)
-договір на 4 роки
-випалата % інвестору щомісячно
Які договори краще заключити з інвесторами?
Буду вдячний за відповіді та зразки документів.
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artribalka
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