RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Ринок праці: резюме,
вакансії та освіта
/
Експертна думка
/
Яким документом оформити
інвестиції в бізнес

Яким документом оформити інвестиції в бізнес
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Думки експертів з питань пошуку роботи, працевлаштування, трудових спорів, звільнення. Консультації спеціаліста з питань ринку праці в Україні.
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 13:56

Яким документом оформити інвестиції в бізнес

Мій бізнес - автомати питної води.

Я планую залучати гроші від фізичних осіб:

-маю ФОП 3 гр та ТОВ (на єдиних податках)
-договір на 4 роки
-випалата % інвестору щомісячно

Які договори краще заключити з інвесторами?

Буду вдячний за відповіді та зразки документів.
artribalka
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 10.11.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестування: Як оформити стосунки
Anonymous » П'ят 16 гру, 2011 09:23
1 9986
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 гру, 2011 10:26
ТупУм

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (18863)
10.11.2020 14:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.