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Автопарк Верховної Ради поповнився
автомобілями за ціною...

Автопарк Верховної Ради поповнився автомобілями за ціною...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 16:40

Автопарк Верховної Ради поповнився автомобілями за ціною...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані системи Прозорро.

Дивися повний текст Автопарк Верховної Ради поповнився автомобілями за ціною майже мільйон гривень за штуку.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 16:41

..хм..было бы странно, если бы они ездили на "славутах" и "амулетах" )). П.С. - лям - цена среднего класса тачки, уровня Камри..что ж тут удивительного?!...
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 17:29

удивительно, что не за счет средств из короновирусного фонду, покупали ...
a_kibets
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