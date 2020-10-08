Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані системи Прозорро.
Дивися повний текст Автопарк Верховної Ради поповнився автомобілями за ціною майже мільйон гривень за штуку.
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Додано: Вів 10 лис, 2020 16:40
Автопарк Верховної Ради поповнився автомобілями за ціною...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Автопарк Верховної Ради поповнився автомобілями за ціною майже мільйон гривень за штуку.
Додано: Вів 10 лис, 2020 16:41
..хм..было бы странно, если бы они ездили на "славутах" и "амулетах" )). П.С. - лям - цена среднего класса тачки, уровня Камри..что ж тут удивительного?!...
Додано: Вів 10 лис, 2020 17:29
удивительно, что не за счет средств из короновирусного фонду, покупали ...
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