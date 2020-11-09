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Мінфін пояснив, чому сімейним
лікарям не підняли зарплату

Мінфін пояснив, чому сімейним лікарям не підняли зарплату
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 17:15

Мінфін пояснив, чому сімейним лікарям не підняли зарплату

Пропонуємо до обговорення:
Підвищення зарплат сімейних лікарів у листопаді, яке обіцяло МОЗ, поки неможливо здійснити через нестачу коштів.

Дивися повний текст Мінфін пояснив, чому сімейним лікарям не підняли зарплату.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 17:16

Они и нынешнюю зарплату не отрабатывают.О каком повышении может идти речь.
sena_2008atp
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