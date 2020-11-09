Підвищення зарплат сімейних лікарів у листопаді, яке обіцяло МОЗ, поки неможливо здійснити через нестачу коштів.
Дивися повний текст Мінфін пояснив, чому сімейним лікарям не підняли зарплату.
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Додано: Вів 10 лис, 2020 17:15
Мінфін пояснив, чому сімейним лікарям не підняли зарплату
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Дивися повний текст Мінфін пояснив, чому сімейним лікарям не підняли зарплату.
Додано: Вів 10 лис, 2020 17:16
Они и нынешнюю зарплату не отрабатывают.О каком повышении может идти речь.
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