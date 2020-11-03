Падіння курсу гривні до долара упродовж останніх місяців було викликане як зовнішніми, так і внутрішніми факторами.
Дивися повний текст У НБУ назвали причини падіння гривні протягом останніх місяців.
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Додано: Вів 10 лис, 2020 17:26
У НБУ назвали причини падіння гривні протягом останніх...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У НБУ назвали причини падіння гривні протягом останніх місяців.
Додано: Вів 10 лис, 2020 17:26
"Из внутренних факторов Лупин отметил существенный рост государственных расходов: в середине лета на едином казначейском счете было 75 млрд грн, сейчас остаток – около 15 млрд грн. По его словам, такие активные бюджетные расходы также создают спрос на валютном рынке."
Ну да, отмытое бабло на дорогах через межбанк уходило в офшоры.
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