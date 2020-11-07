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На ринок вийшов седан у стилі
Maserati за $10 тисяч (фото)

На ринок вийшов седан у стилі Maserati за $10 тисяч (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 17:36

На ринок вийшов седан у стилі Maserati за $10 тисяч (фото)

Пропонуємо до обговорення:
В КНР розпочався прийом попередніх замовлень на автомобіль MG 5 нового покоління.

Дивися повний текст На ринок вийшов седан у стилі Maserati за $10 тисяч (фото).
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