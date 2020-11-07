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На ринок вийшов седан у стилі
Maserati за $10 тисяч (фото)

На ринок вийшов седан у стилі Maserati за $10 тисяч (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 17:36

На ринок вийшов седан у стилі Maserati за $10 тисяч (фото)

Пропонуємо до обговорення:
В КНР розпочався прийом попередніх замовлень на автомобіль MG 5 нового покоління.

Дивися повний текст На ринок вийшов седан у стилі Maserati за $10 тисяч (фото).
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 17:36

68 000 юаней по актуальному курсу составляет 289 000 гривень.
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 09:11

а за сколько реально будет её привезти к нам? за 689 000?
maksymzp88
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 09:21

  maksymzp88 написав:а за сколько реально будет её привезти к нам? за 689 000?

Если морем: $2k за контейнер (если ничего не путаю), поездом чуть дороже будет.
_hunter
 
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