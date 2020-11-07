В КНР розпочався прийом попередніх замовлень на автомобіль MG 5 нового покоління.
Дивися повний текст На ринок вийшов седан у стилі Maserati за $10 тисяч (фото).
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Додано: Вів 10 лис, 2020 17:36
На ринок вийшов седан у стилі Maserati за $10 тисяч (фото)
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Дивися повний текст На ринок вийшов седан у стилі Maserati за $10 тисяч (фото).
Додано: Вів 10 лис, 2020 17:36
68 000 юаней по актуальному курсу составляет 289 000 гривень.
Норм прайс.
Додано: Сер 11 лис, 2020 09:21
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