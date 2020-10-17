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У МВС заявили, чи підуть
ще на поступки власникам...

У МВС заявили, чи підуть ще на поступки власникам...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 17:58

У МВС заявили, чи підуть ще на поступки власникам...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в ефірі телеканалу "Дом" заявив радник міністра внутрішніх справ України Володимир Мартиненко.

Дивися повний текст У МВС заявили, чи підуть ще на поступки власникам \"єврономерів\".
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 17:58

все, кто хотели растаможиться, сделали это еще в декабре 2018 - феврале 2019 года. Все остальные корчи никто и не собирался растамаживать. Поэтому хватит с ними играться и тянуть кота за хвост. Большинство автолюбителей хотят купить авто новее, поскольку с ним меньше гемора, меньше затрат на ремонт и содержание, а не купить 20-летний хлам по цене двух айфонов
fishman
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 18:05

  fishman написав:все, кто хотели растаможиться, сделали это еще в декабре 2018 - феврале 2019 года. Все остальные корчи никто и не собирался растамаживать. Поэтому хватит с ними играться и тянуть кота за хвост. Большинство автолюбителей хотят купить авто новее, поскольку с ним меньше гемора, меньше затрат на ремонт и содержание, а не купить 20-летний хлам по цене двух айфонов

Брехня.
Я хотел растаможить но посчитав все платежи отказался, там выходила сумма в полтора раза больше стоимости самой машины.
А адекватного закона так и нет.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 18:16

Сейчас у нас действует запрет выезжать на этих транспортных средствах на дорогу, и пока еще полиция смотрит на них лояльно

Ну наша полиция судя по всему не по законам работает, хочет смотрит лояльно, хочет не лояльно, так и живем, Авакову и Зеленскому огромное "спасибо" за такое гибкое отношение к законам. :)
Igorten
 
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