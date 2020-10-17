Про це в ефірі телеканалу "Дом" заявив радник міністра внутрішніх справ України Володимир Мартиненко.
Дивися повний текст У МВС заявили, чи підуть ще на поступки власникам \"єврономерів\".
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Додано: Вів 10 лис, 2020 17:58
У МВС заявили, чи підуть ще на поступки власникам...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У МВС заявили, чи підуть ще на поступки власникам \"єврономерів\".
Додано: Вів 10 лис, 2020 17:58
все, кто хотели растаможиться, сделали это еще в декабре 2018 - феврале 2019 года. Все остальные корчи никто и не собирался растамаживать. Поэтому хватит с ними играться и тянуть кота за хвост. Большинство автолюбителей хотят купить авто новее, поскольку с ним меньше гемора, меньше затрат на ремонт и содержание, а не купить 20-летний хлам по цене двух айфонов
Додано: Вів 10 лис, 2020 18:05
Брехня.
Я хотел растаможить но посчитав все платежи отказался, там выходила сумма в полтора раза больше стоимости самой машины.
А адекватного закона так и нет.
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Додано: Вів 10 лис, 2020 18:16
Ну наша полиция судя по всему не по законам работает, хочет смотрит лояльно, хочет не лояльно, так и живем, Авакову и Зеленскому огромное "спасибо" за такое гибкое отношение к законам.
Додано: Вів 10 лис, 2020 20:48
Для чого взагалі дозволяти розмитнювати ці іржаві відра? У нас, що, все ок з екологією?
Додано: Вів 10 лис, 2020 22:21
Ввести нормальный техосмотр, как в Европе и тема б*** умрет быстро. Только техосмотр не продажный как сейчас, где автобус дымит больше паровоза или на ходу отпадают колеса, а настоящий. И не будет рычащих на 2 квартала жигулей с пустыми глушителями, не будет китайских ксенонов ,от которых у встречных вылезают глаза. Не будет вырезаных катализаторов и сажевых фильтров . Пора уже что-то делать.
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