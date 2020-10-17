У МВС заявили, чи підуть ще на поступки власникам...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 11 лис, 2020 10:32
Я так понял, Васадзе и росийский автопром опять хочет вернуться на украинский рынок со своими ведрами, а европейские дешевые авто им конкуренты?
Додано: Сер 11 лис, 2020 10:45
fiona98 Люди натянули государство, государство людей, тут все весьма гармонично Ну а Европа так она если не ошибаюсь до Урала тянется
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