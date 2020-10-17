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У МВС заявили, чи підуть
ще на поступки власникам...

У МВС заявили, чи підуть ще на поступки власникам...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 10:32

Я так понял, Васадзе и росийский автопром опять хочет вернуться на украинский рынок со своими ведрами, а европейские дешевые авто им конкуренты?
fiona98
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 10:45

fiona98 Люди натянули государство, государство людей, тут все весьма гармонично :) Ну а Европа так она если не ошибаюсь до Урала тянется ;)
Igorten
 
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