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У МВС заявили, чи підуть
ще на поступки власникам...

У МВС заявили, чи підуть ще на поступки власникам...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 10:32

Я так понял, Васадзе и росийский автопром опять хочет вернуться на украинский рынок со своими ведрами, а европейские дешевые авто им конкуренты?
fiona98
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 10:45

fiona98 Люди натянули государство, государство людей, тут все весьма гармонично :) Ну а Европа так она если не ошибаюсь до Урала тянется ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 12:00

"когда у нас волонтеры начали поставлять машины с европейской регистрацией" ??? что за вранье!!! авто завозиться начали раньше, еще до проблем с "соседями" ! и все же лучше хорошая евробляха на дороге, чем раздерганный жигули или москвич от пра-прадедушки! Растаможка для небогатых людей просто неподъемная !
office_halina
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 12:06

fiona98

"Петя, зелёная шобла.." Вот, придет Юля, поставит всех раком, будете вдвое больше платить, ещё и поскуливая от радости.
Откуда вообще взялась мысль о том, что растаможка должна быть дешевой ? В странах, где население платит налоги - да. И даже там, где оно их платит, она часто нифига не дешевая: Израиль, Япония.
Если реально, то Украина забита ржавымим вёдрами: дворы, газоны, детские площадки завалены автохламом. Куда еще ? Уже давно назрел вопрос о том, что сори, но личный автотранспорт не для всех. И стоимость растаможки - это самый простой фильтр. По платежеспосбности. Не хватает мозгов/прямых рук заработать двадцатку зелени - катайся на трамвайчике.
Nickoss1
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 16:50

  Nickoss1 написав:Не хватает мозгов/прямых рук заработать двадцатку зелени - катайся на трамвайчике.

С дуба рухнул вверх ногами?
В России новые машины стоят в пределах $10тыс. АБСОЛЮТНО НОВЫЕ.
А б/у в хорошем состоянии начинаются от $2тыс. с кондиционером.
Это легально, без всяких "схем" и "уклонений".
Рядовые россияне сильно богаче украинцев живут? Или таки украинское правительство зажралось? Сначала "поддержим отечественного автопроизводителя", потом "развтие зеленой энергетики", а в итоге жизнь в стране с таким уровнем экономики становится чрезмерно дорогой. И народ уедет. Или на восток (где жизнь дешевле) или на запад (где доходы выше) и не станет никакой Украины.
Grover
 
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