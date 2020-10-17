У МВС заявили, чи підуть ще на поступки власникам...

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Додано: Сер 11 лис, 2020 10:32
Я так понял, Васадзе и росийский автопром опять хочет вернуться на украинский рынок со своими ведрами, а европейские дешевые авто им конкуренты?
Додано: Сер 11 лис, 2020 10:45
fiona98 Люди натянули государство, государство людей, тут все весьма гармонично Ну а Европа так она если не ошибаюсь до Урала тянется
Додано: Сер 11 лис, 2020 12:00
"когда у нас волонтеры начали поставлять машины с европейской регистрацией" ??? что за вранье!!! авто завозиться начали раньше, еще до проблем с "соседями" ! и все же лучше хорошая евробляха на дороге, чем раздерганный жигули или москвич от пра-прадедушки! Растаможка для небогатых людей просто неподъемная !
Додано: Сер 11 лис, 2020 12:06
fiona98
"Петя, зелёная шобла.." Вот, придет Юля, поставит всех раком, будете вдвое больше платить, ещё и поскуливая от радости.
Откуда вообще взялась мысль о том, что растаможка должна быть дешевой ? В странах, где население платит налоги - да. И даже там, где оно их платит, она часто нифига не дешевая: Израиль, Япония.
Если реально, то Украина забита ржавымим вёдрами: дворы, газоны, детские площадки завалены автохламом. Куда еще ? Уже давно назрел вопрос о том, что сори, но личный автотранспорт не для всех. И стоимость растаможки - это самый простой фильтр. По платежеспосбности. Не хватает мозгов/прямых рук заработать двадцатку зелени - катайся на трамвайчике.
Додано: Сер 11 лис, 2020 16:50
С дуба рухнул вверх ногами?
В России новые машины стоят в пределах $10тыс. АБСОЛЮТНО НОВЫЕ.
А б/у в хорошем состоянии начинаются от $2тыс. с кондиционером.
Это легально, без всяких "схем" и "уклонений".
Рядовые россияне сильно богаче украинцев живут? Или таки украинское правительство зажралось? Сначала "поддержим отечественного автопроизводителя", потом "развтие зеленой энергетики", а в итоге жизнь в стране с таким уровнем экономики становится чрезмерно дорогой. И народ уедет. Или на восток (где жизнь дешевле) или на запад (где доходы выше) и не станет никакой Украины.
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