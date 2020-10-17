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У МВС заявили, чи підуть
ще на поступки власникам...

У МВС заявили, чи підуть ще на поступки власникам...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 10:32

Я так понял, Васадзе и росийский автопром опять хочет вернуться на украинский рынок со своими ведрами, а европейские дешевые авто им конкуренты?
fiona98
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 10:45

fiona98 Люди натянули государство, государство людей, тут все весьма гармонично :) Ну а Европа так она если не ошибаюсь до Урала тянется ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 12:00

"когда у нас волонтеры начали поставлять машины с европейской регистрацией" ??? что за вранье!!! авто завозиться начали раньше, еще до проблем с "соседями" ! и все же лучше хорошая евробляха на дороге, чем раздерганный жигули или москвич от пра-прадедушки! Растаможка для небогатых людей просто неподъемная !
office_halina
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 12:06

fiona98

"Петя, зелёная шобла.." Вот, придет Юля, поставит всех раком, будете вдвое больше платить, ещё и поскуливая от радости.
Откуда вообще взялась мысль о том, что растаможка должна быть дешевой ? В странах, где население платит налоги - да. И даже там, где оно их платит, она часто нифига не дешевая: Израиль, Япония.
Если реально, то Украина забита ржавымим вёдрами: дворы, газоны, детские площадки завалены автохламом. Куда еще ? Уже давно назрел вопрос о том, что сори, но личный автотранспорт не для всех. И стоимость растаможки - это самый простой фильтр. По платежеспосбности. Не хватает мозгов/прямых рук заработать двадцатку зелени - катайся на трамвайчике.
Nickoss1
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 16:50

  Nickoss1 написав:Не хватает мозгов/прямых рук заработать двадцатку зелени - катайся на трамвайчике.

С дуба рухнул вверх ногами?
В России новые машины стоят в пределах $10тыс. АБСОЛЮТНО НОВЫЕ.
А б/у в хорошем состоянии начинаются от $2тыс. с кондиционером.
Это легально, без всяких "схем" и "уклонений".
Рядовые россияне сильно богаче украинцев живут? Или таки украинское правительство зажралось? Сначала "поддержим отечественного автопроизводителя", потом "развтие зеленой энергетики", а в итоге жизнь в стране с таким уровнем экономики становится чрезмерно дорогой. И народ уедет. Или на восток (где жизнь дешевле) или на запад (где доходы выше) и не станет никакой Украины.
Grover
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 17:58

  dimo_0n написав:
  unicdima написав:Брехня.
Я хотел растаможить но посчитав все платежи отказался, там выходила сумма в полтора раза больше стоимости самой машины.
А адекватного закона так и нет.

Ржу.
Так надо было не завозить. Купил бы тут и ездил без проблем. Не хватает денег на растаможку, а на запчасти хватает? Катализатор ещё не выбил, что с сажевиком? Запчасти оригинал?

Посчитал он видите ли, что ему дорого растаможить. Ну вот и приехали. Ставь в гараж. Пус гниёт. Или на разборку вези за 3 копейки. Я б ещё эвакуатором по дворам эту шушеру собирал бы и на майданчик...

Я тоже хочу ввозить айфоны контейнерами и не платить налогов.

Это общество обречено...

Ты сперва изучи тему, а потом лезь комментировать.
Вылазят такие иксперды нулевые в теме и еще знатоков из себя корчат.
Иксперд, ты вот расскажи мне, почему твой айфон не подакцизный товар, а авто подакцизный.
Иксперд, почему в самой бедной стране Европы авто самые дорогие?
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 18:04

  office_halina написав:"когда у нас волонтеры начали поставлять машины с европейской регистрацией" ??? что за вранье!!! авто завозиться начали раньше, еще до проблем с "соседями" ! и все же лучше хорошая евробляха на дороге, чем раздерганный жигули или москвич от пра-прадедушки! Растаможка для небогатых людей просто неподъемная !

та этот радник видимо типа местных форумных икспердов, знает о теме со сказок СМИ.
Верно, это волонтеры воспользовались схемой б***, а не наоборот.
А для радника и местных икспердов напомню, что была договоренность не трогать б*** до принятия нового закона о растаможке, а его так и нет.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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  #<12
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