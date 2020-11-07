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Hyperloop здійснив першу поїздку з пасажирами (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 10 лис, 2020 18:13
Пропонуємо до обговорення:
Американська система Virgin Hyperloop випробувала свою надшвидкісну транспортну технологію перевізши перших пасажирів.
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Додано: Вів 10 лис, 2020 18:13
А где же наша гиперлупа - Омелян? Или он у них на разгоне был?
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