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Hyperloop здійснив першу
поїздку з пасажирами (фото)

Hyperloop здійснив першу поїздку з пасажирами (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 18:13

Hyperloop здійснив першу поїздку з пасажирами (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Американська система Virgin Hyperloop випробувала свою надшвидкісну транспортну технологію перевізши перших пасажирів.

Дивися повний текст Hyperloop здійснив першу поїздку з пасажирами (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 18:13

А где же наша гиперлупа - Омелян? Или он у них на разгоне был?
ewsdewsd2
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