Американська система Virgin Hyperloop випробувала свою надшвидкісну транспортну технологію перевізши перших пасажирів.
Дивися повний текст Hyperloop здійснив першу поїздку з пасажирами (фото).
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Додано: Вів 10 лис, 2020 18:13
Hyperloop здійснив першу поїздку з пасажирами (фото)
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Дивися повний текст Hyperloop здійснив першу поїздку з пасажирами (фото).
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