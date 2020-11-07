Вівторок пройшов на валютному ринку досить динамічно і порушив вже звичний тренд останніх днів на зміцнення гривні.
Дивися повний текст Міжбанк: Вівторок порушив тренд на зміцнення гривні.
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Додано: Вів 10 лис, 2020 19:39
Міжбанк: Вівторок порушив тренд на зміцнення гривні
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Дивися повний текст Міжбанк: Вівторок порушив тренд на зміцнення гривні.
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