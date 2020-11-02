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Зеленський попросив Німеччину
допомогти з поставками...

Зеленський попросив Німеччину допомогти з поставками...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 21:03

Зеленський попросив Німеччину допомогти з поставками...

Пропонуємо до обговорення:
Про це Зеленський заявив під час телефонної розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Дивися повний текст Зеленський попросив Німеччину допомогти з поставками вакцини Pfizer від коронавірусу.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 21:03

денег нет все потратили на дороги
но ви нам дайте пожалуста
sopkotomhu
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 21:09

Попросил вакцину в кредит?
kdevil
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