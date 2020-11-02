Про це Зеленський заявив під час телефонної розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Дивися повний текст Зеленський попросив Німеччину допомогти з поставками вакцини Pfizer від коронавірусу.
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Додано: Вів 10 лис, 2020 21:03
Зеленський попросив Німеччину допомогти з поставками...
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Дивися повний текст Зеленський попросив Німеччину допомогти з поставками вакцини Pfizer від коронавірусу.
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