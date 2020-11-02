Про це Зеленський заявив під час телефонної розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Дивися повний текст Зеленський попросив Німеччину допомогти з поставками вакцини Pfizer від коронавірусу.
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Додано: Вів 10 лис, 2020 21:03
Зеленський попросив Німеччину допомогти з поставками...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський попросив Німеччину допомогти з поставками вакцини Pfizer від коронавірусу.
Додано: Вів 10 лис, 2020 21:03
денег нет все потратили на дороги
но ви нам дайте пожалуйста
Востаннє редагувалось sopkotomhu в Вів 10 лис, 2020 21:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 10 лис, 2020 21:41
Re: Зеленський попросив Німеччину допомогти з поставками...
дайте вакцину вместо транша мвф
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Вів 10 лис, 2020 23:43
так ты ж хвастался своей собственной вакциной. уже забыл?
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