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Зеленський попросив Німеччину допомогти з поставками...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 11 лис, 2020 16:32
“Это очень обнадеживающая новость. Прошу вас поспособствовать в учете интересов Украины при планировании поставок вакцины от коронавируса”, – отметил Зеленский.
Это он про себя и своих приближенных?
Потому что интересы каких-то там украинцев ни Германия ни тем более США не поставят выше интересов собственных граждан.
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Grover
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