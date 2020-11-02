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Зеленський попросив Німеччину
допомогти з поставками...

Зеленський попросив Німеччину допомогти з поставками...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 16:32

Re: Зеленський попросив Німеччину допомогти з поставками...

“Это очень обнадеживающая новость. Прошу вас поспособствовать в учете интересов Украины при планировании поставок вакцины от коронавируса”, – отметил Зеленский.

Это он про себя и своих приближенных?
Потому что интересы каких-то там украинцев ни Германия ни тем более США не поставят выше интересов собственных граждан.
Grover
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 18:02

  maksymzp88 написав:да нафиг она нужна. Вы посмотрите количество уже подхвативших корону, скоро все переболеют , иммунитет к короне будет и будет жить дальше спокойно.

Иммунитет, который на 2 месяца?!)) Будут очаговые вспышки мутирующей короны ... пока не появится вакцина, которая хранится при температурах +2-+8. Для нашего фармрынка -70 не вариант, вкладываться в холодильники никто не будет ...
mvi
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 19:26

Тут интересно,что будет дальше.Никаких принудительных вакцинаций быть не должно.
Scotch
 
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