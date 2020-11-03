Існує закритий документ, в якому затверджена тактика роботи на ринку.
Дивися повний текст В НБУ розповіли, хто і як приймає рішення про проведення інтервенцій на валютному міжбанку.
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Додано: Вів 10 лис, 2020 21:24
В НБУ розповіли, хто і як приймає рішення про проведення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В НБУ розповіли, хто і як приймає рішення про проведення інтервенцій на валютному міжбанку.
Додано: Вів 10 лис, 2020 21:24
Якщо б нацбанк взагалі не з'являвся на ринку протягом року, курс доллара був би в межах 22-24 гривень на кінець цього року. Але чи важливо було накопичувати резерви в період пандемії - не зрозуміло. Андрій Новак взагалі вважає, що резерви - це другорядне, головне - курсова стабільність. Ось і потрібно було тренд 2019 року на зміцнення гривні не руйнувати, а дати ринку сигнал, що це надовго. Ахмєтов, Каломойшський та решта негідників змушені були б звикати до цього і не приховували б валюту в офшорах, а потроху повертати б її в реальний сектор, чим би змусили і населення позбуватися сумнівних активів у вигляді долярів під матрацем. Тут і транші ніякі б нам не потрібні були.
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