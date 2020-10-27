Про це повідомляє Bihus.Info.
Дивися повний текст На доплати силовикам і медикам з COVID-фонду витратили майже однакові суми.
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Додано: Вів 10 лис, 2020 22:33
На доплати силовикам і медикам з COVID-фонду витратили...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На доплати силовикам і медикам з COVID-фонду витратили майже однакові суми.
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