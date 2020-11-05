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У Кабміні розповіли, чи будуть
штрафувати українців за...

У Кабміні розповіли, чи будуть штрафувати українців за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 22:34

У Кабміні розповіли, чи будуть штрафувати українців за...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив міністр юстиції Денис малюська в Facebook.

Дивися повний текст У Кабміні розповіли, чи будуть штрафувати українців за відсутність маски на вулиці.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 22:35

А в собственной квартире тоже не будут штрафовать?Лучше бы в медицине порядок наводили.Ведь лечение от коронавируса-за свой счёт
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 22:44

Re: У Кабміні розповіли, чи будуть штрафувати українців за..

При цьому голова Мін’юсту додав, що раніше застосування штрафів від 17 000 до 34 000 грн за порушення будь-яких правил карантину було несправедливим.

Риторический вопрос. И каким образом на текущий момент справедливость была восстановлена для наложенных ранее штрафов?
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ruvex
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