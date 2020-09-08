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"Укрзалізниця" готує до концесії свої контейнерні термінали
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 11 лис, 2020 00:23
Пропонуємо до обговорення:
Про це в інтерв'ю ЦТС розповів директор з комерційної роботи та логістики УЗ Іраклі Езугбая.
Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" готує до концесії свої контейнерні термінали
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Додано: Сер 11 лис, 2020 00:23
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