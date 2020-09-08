RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Укрзалізниця" готує до концесії
свої контейнерні термінали

"Укрзалізниця" готує до концесії свої контейнерні термінали
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 00:23

"Укрзалізниця" готує до концесії свої контейнерні термінали

Пропонуємо до обговорення:
Про це в інтерв'ю ЦТС розповів директор з комерційної роботи та логістики УЗ Іраклі Езугбая.

Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" готує до концесії свої контейнерні термінали.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91135
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 00:23

Дерибан в действии...
anton_gms
 
Повідомлень: 841
З нами з: 23.01.13
Подякував: 5 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 00:40

Про це в інтерв'ю ЦТС розповів директор з комерційної роботи та логістики УЗ Іраклі Езугбая.

Откуда эти заработчане берутся?
Украина начала принимать беженцев?
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 13217
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7319 раз.
Подякували: 3471 раз.
 
Профіль
3
2
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 20 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Nokia збирається повернути на ринок свої легендарні телефони
R2 » Суб 07 лис, 2020 19:24
7 642
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 лис, 2020 15:10
freeze
НБУ готує вихід на вторинний ринок ОВДП
R2 » П'ят 23 жов, 2020 14:04
1 87
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 жов, 2020 14:04
0mage0
Литва готує спеціальні візи для білорусів
R2 » Вів 08 вер, 2020 19:40
4 393
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 вер, 2020 09:22
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.