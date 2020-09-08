Про це в інтерв'ю ЦТС розповів директор з комерційної роботи та логістики УЗ Іраклі Езугбая.
Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" готує до концесії свої контейнерні термінали.
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Додано: Сер 11 лис, 2020 00:23
"Укрзалізниця" готує до концесії свої контейнерні термінали
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Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" готує до концесії свої контейнерні термінали.
Додано: Сер 11 лис, 2020 00:40
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