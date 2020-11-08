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"Зробили подарунок Європі":
Україна може зажадати...

"Зробили подарунок Європі": Україна може зажадати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 07:20

"Зробили подарунок Європі": Україна може зажадати...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, торговий представник України Тарас Качка.

Дивися повний текст \"Зробили подарунок Європі\": Україна може зажадати компенсацій за \"єврономери\".
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 07:20

Как бы европейские партнёры не уху ели от такой чубатой многоходовочки :)
summacut
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