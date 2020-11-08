Про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, торговий представник України Тарас Качка.
Дивися повний текст \"Зробили подарунок Європі\": Україна може зажадати компенсацій за \"єврономери\".
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 11 лис, 2020 07:20
"Зробили подарунок Європі": Україна може зажадати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Зробили подарунок Європі\": Україна може зажадати компенсацій за \"єврономери\".
Додано: Сер 11 лис, 2020 07:20
Как бы европейские партнёры не уху ели от такой чубатой многоходовочки :)
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|