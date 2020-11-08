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"Зробили подарунок Європі":
Україна може зажадати...

"Зробили подарунок Європі": Україна може зажадати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 07:20

"Зробили подарунок Європі": Україна може зажадати...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, торговий представник України Тарас Качка.

Дивися повний текст \"Зробили подарунок Європі\": Україна може зажадати компенсацій за \"єврономери\".
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 07:20

Как бы европейские партнёры не уху ели от такой чубатой многоходовочки :)
summacut
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 08:51

Re:

Конфисковать б***, сдать на чермет. Чермет продать в ЕС. Деньги в казну. Профит.
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 09:46

"викупивши всі “євробляхи”, які псують повітря в містах." - а що вам пі345м заважає захистити жителів міст і заборонити ці забруднювачі у містах?
Чому Європа може забороняти дизелі навіть нові, а Україна не може відправляти всі авто 20+ в утиль і у великих містах 10+ років так само нах?!
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 09:56

дегенерат ничего не знает про карбюраторные жигули 30 летней давности?
censerus
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 10:14

Re:

Такі заяви на грані божевілля.
брехунолом
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 10:17

Один сосед выкидывает старый стул в мусорный бак на улице. Второй сосед достает этот стул из мусорки и увозит к себе на дачу. А ещё через год пытается стребовать деньги с первого соседа за транспортировку и за то, что торчащий из стула гвоздь порвал кому-то одежду на даче.
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 10:23

  Rainbow написав:Чому Європа може забороняти дизелі навіть нові, а Україна не може відправляти всі авто 20+ в утиль і у великих містах 10+ років так само нах?!


чувак, ты не понял в чем прикол. Они называют проблемой выборсы от автомобилей которые в разы чище и экологичнее чем те что у нас есть. :)

А по поводу "заборонтити" и "всі авто 20+ в утиль", может лучше все телевизоры старше 1 года заборонити и в утиль? :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 10:36

Васадзе, тварь, хватит тут писать свои заказные статьи. Или ты хочешь сказать что твои росийские ведра которые ты завозишь в Украину контрабандой под видом запчастей и прикрутив колеса продаешь здесь, не загрязняют окружающую среду? Сколько не смотрю на ети разваливающиеся тарахтящие по улицам Жигули хочется камнем кинуть
fiona98
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 10:37

Если не хотите ездить на европейских авто то и безвиз отменяйте. В Ееропе тоже не нужны ваши голодранцы и серуны засравшие всю Европу.
fiona98
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