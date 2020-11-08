Про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, торговий представник України Тарас Качка.
Дивися повний текст \"Зробили подарунок Європі\": Україна може зажадати компенсацій за \"єврономери\".
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Додано: Сер 11 лис, 2020 07:20
"Зробили подарунок Європі": Україна може зажадати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Зробили подарунок Європі\": Україна може зажадати компенсацій за \"єврономери\".
Додано: Сер 11 лис, 2020 07:20
Как бы европейские партнёры не уху ели от такой чубатой многоходовочки :)
Додано: Сер 11 лис, 2020 08:51
Re:
Конфисковать б***, сдать на чермет. Чермет продать в ЕС. Деньги в казну. Профит.
Додано: Сер 11 лис, 2020 09:46
"викупивши всі “євробляхи”, які псують повітря в містах." - а що вам пі345м заважає захистити жителів міст і заборонити ці забруднювачі у містах?
Чому Європа може забороняти дизелі навіть нові, а Україна не може відправляти всі авто 20+ в утиль і у великих містах 10+ років так само нах?!
Додано: Сер 11 лис, 2020 09:56
дегенерат ничего не знает про карбюраторные жигули 30 летней давности?
Додано: Сер 11 лис, 2020 10:14
Re:
Такі заяви на грані божевілля.
Додано: Сер 11 лис, 2020 10:17
Один сосед выкидывает старый стул в мусорный бак на улице. Второй сосед достает этот стул из мусорки и увозит к себе на дачу. А ещё через год пытается стребовать деньги с первого соседа за транспортировку и за то, что торчащий из стула гвоздь порвал кому-то одежду на даче.
Додано: Сер 11 лис, 2020 10:23
чувак, ты не понял в чем прикол. Они называют проблемой выборсы от автомобилей которые в разы чище и экологичнее чем те что у нас есть.
А по поводу "заборонтити" и "всі авто 20+ в утиль", может лучше все телевизоры старше 1 года заборонити и в утиль?
Додано: Сер 11 лис, 2020 10:36
Васадзе, тварь, хватит тут писать свои заказные статьи. Или ты хочешь сказать что твои росийские ведра которые ты завозишь в Украину контрабандой под видом запчастей и прикрутив колеса продаешь здесь, не загрязняют окружающую среду? Сколько не смотрю на ети разваливающиеся тарахтящие по улицам Жигули хочется камнем кинуть
Додано: Сер 11 лис, 2020 10:37
Если не хотите ездить на европейских авто то и безвиз отменяйте. В Ееропе тоже не нужны ваши голодранцы и серуны засравшие всю Европу.
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