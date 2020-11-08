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"Зробили подарунок Європі": Україна може зажадати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 11 лис, 2020 10:39
Може масово завезти 3-5 мільйонів авто, які хотіли відправити на утилізацію?
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tobias
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Додано: Сер 11 лис, 2020 11:00
Rainbow написав:
"викупивши всі “євробляхи”, які псують повітря в містах." - а що вам пі345м заважає захистити жителів міст і заборонити ці забруднювачі у містах?
Чому Європа може забороняти дизелі навіть нові, а Україна не може відправляти всі авто 20+ в утиль і у великих містах 10+ років так само нах?!
не може, тому що це повна дурня. авто має проходити то і відповідати техрегламенту.і воно або пройшло і відповідає або ні. і вік авто тут ні до чого. в когось 20річне авто мають пробіги менші і знаходиться в кращому стані ніж в когось 5річне.
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wild.tomcat
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Додано: Сер 11 лис, 2020 11:10
Україна зробила Євросоюзу “великий подарунок”, викупивши старі автомобілі, які забруднюють повітря і були ввезені в Україну як “євробляхи”. Тому країна має право порушити питання про компенсацію, особливо з боку Польщі та Литви.
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