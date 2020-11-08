RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Зробили подарунок Європі":
Україна може зажадати...

"Зробили подарунок Європі": Україна може зажадати...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 11:00

  Rainbow написав:"викупивши всі “євробляхи”, які псують повітря в містах." - а що вам пі345м заважає захистити жителів міст і заборонити ці забруднювачі у містах?
Чому Європа може забороняти дизелі навіть нові, а Україна не може відправляти всі авто 20+ в утиль і у великих містах 10+ років так само нах?!


не може, тому що це повна дурня. авто має проходити то і відповідати техрегламенту.і воно або пройшло і відповідає або ні. і вік авто тут ні до чого. в когось 20річне авто мають пробіги менші і знаходиться в кращому стані ніж в когось 5річне.
wild.tomcat
 
Повідомлень: 969
З нами з: 28.10.09
Подякував: 44 раз.
Подякували: 228 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 11:10

Re:

Україна зробила Євросоюзу “великий подарунок”, викупивши старі автомобілі, які забруднюють повітря і були ввезені в Україну як “євробляхи”. Тому країна має право порушити питання про компенсацію, особливо з боку Польщі та Литви.
Понабирали клоунов по объявлениям
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2004
З нами з: 06.08.19
Подякував: 514 раз.
Подякували: 276 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна закупить 300 млн тестів на антитіла до коронавірусу
R2 » Вів 10 лис, 2020 09:08
1 77
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лис, 2020 09:09
igor_poltava
Омелян ствержжує, що УЗ може отримувати додатково 20...
R2 » Нед 08 лис, 2020 21:38
2 225
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 лис, 2020 01:27
dnnikolay74
Україна втратила трильйон доларів ВВП за 10 років, - Шмигаль 1, 2
R2 » П'ят 06 лис, 2020 11:04
10 1328
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 лис, 2020 18:22
Scotch

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.