|
|
|
"Зробили подарунок Європі": Україна може зажадати...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 11 лис, 2020 11:00
Rainbow написав:
"викупивши всі “євробляхи”, які псують повітря в містах." - а що вам пі345м заважає захистити жителів міст і заборонити ці забруднювачі у містах?
Чому Європа може забороняти дизелі навіть нові, а Україна не може відправляти всі авто 20+ в утиль і у великих містах 10+ років так само нах?!
не може, тому що це повна дурня. авто має проходити то і відповідати техрегламенту.і воно або пройшло і відповідає або ні. і вік авто тут ні до чого. в когось 20річне авто мають пробіги менші і знаходиться в кращому стані ніж в когось 5річне.
-
wild.tomcat
-
-
- Повідомлень: 969
- З нами з: 28.10.09
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 228 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 лис, 2020 11:10
Україна зробила Євросоюзу “великий подарунок”, викупивши старі автомобілі, які забруднюють повітря і були ввезені в Україну як “євробляхи”. Тому країна має право порушити питання про компенсацію, особливо з боку Польщі та Литви.
Понабирали клоунов по объявлениям
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 2005
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 514 раз.
- Подякували: 277 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 лис, 2020 16:35
А их ВЫКУПИЛИ?
По документам это до сих пор собственность Европы.
-
Grover
-
-
- Повідомлень: 180
- З нами з: 05.04.11
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 лис, 2020 17:35
И это бесполезное мудило получает зп с наших налогов...Если 10 министерств помножить на 0, никто и не заметит, кроме тех трутней, которые там "работают"
-
alex77
-
-
- Повідомлень: 189
- З нами з: 05.03.07
- Подякував: 39 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 лис, 2020 19:19
Качка ударился башкой в сосну и точка.
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 7312
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 111 раз.
- Подякували: 693 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 лис, 2020 19:34
Grover написав:
А их ВЫКУПИЛИ?
По документам это до сих пор собственность Европы.
Вы прошерстили 3 млн. документов? Есть какие-то пруфы?
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 4012
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 670 раз.
- Подякували: 860 раз.
-
- Профіль
-
1
-
EKO
-
-
- Повідомлень: 6446
- З нами з: 10.04.09
- Подякував: 3019 раз.
- Подякували: 1915 раз.
-
- Профіль
-
1
3
3
-
EKO
-
-
- Повідомлень: 6446
- З нами з: 10.04.09
- Подякував: 3019 раз.
- Подякували: 1915 раз.
-
- Профіль
-
1
3
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|