RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Зробили подарунок Європі":
Україна може зажадати...

"Зробили подарунок Європі": Україна може зажадати...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 11:00

  Rainbow написав:"викупивши всі “євробляхи”, які псують повітря в містах." - а що вам пі345м заважає захистити жителів міст і заборонити ці забруднювачі у містах?
Чому Європа може забороняти дизелі навіть нові, а Україна не може відправляти всі авто 20+ в утиль і у великих містах 10+ років так само нах?!


не може, тому що це повна дурня. авто має проходити то і відповідати техрегламенту.і воно або пройшло і відповідає або ні. і вік авто тут ні до чого. в когось 20річне авто мають пробіги менші і знаходиться в кращому стані ніж в когось 5річне.
wild.tomcat
 
Повідомлень: 969
З нами з: 28.10.09
Подякував: 44 раз.
Подякували: 228 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 11:10

Re:

Україна зробила Євросоюзу “великий подарунок”, викупивши старі автомобілі, які забруднюють повітря і були ввезені в Україну як “євробляхи”. Тому країна має право порушити питання про компенсацію, особливо з боку Польщі та Литви.
Понабирали клоунов по объявлениям
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2012
З нами з: 06.08.19
Подякував: 514 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 16:35

Re:

А их ВЫКУПИЛИ?
По документам это до сих пор собственность Европы.
Grover
 
Повідомлень: 181
З нами з: 05.04.11
Подякував: 5 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 17:35

И это бесполезное мудило получает зп с наших налогов...Если 10 министерств помножить на 0, никто и не заметит, кроме тех трутней, которые там "работают"
alex77
 
Повідомлень: 189
З нами з: 05.03.07
Подякував: 39 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 19:19

Качка ударился башкой в сосну и точка.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7318
З нами з: 30.11.12
Подякував: 111 раз.
Подякували: 693 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 19:34

  Grover написав:А их ВЫКУПИЛИ?
По документам это до сих пор собственность Европы.

Вы прошерстили 3 млн. документов? Есть какие-то пруфы?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4015
З нами з: 19.09.10
Подякував: 670 раз.
Подякували: 861 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 19:49

  Ratatui написав:Качка ударился башкой в сосну и точка.

Шли в Европу.
Где то там и оказались :arrow: В зеленой vjevjope
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6448
З нами з: 10.04.09
Подякував: 3019 раз.
Подякували: 1917 раз.
 
Профіль
1
3
3
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 19:50

  alex77 написав:И это бесполезное мудило получает зп с наших налогов...Если 10 министерств помножить на 0, никто и не заметит, кроме тех трутней, которые там "работают"

Шли в Европу.
Где то там и оказались :arrow: В зеленой vjevjope
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6448
З нами з: 10.04.09
Подякував: 3019 раз.
Подякували: 1917 раз.
 
Профіль
1
3
3
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 21:00

Вот же ур**, эти машины гораздо меньше выбрасывают, чем старые жигули, москвичи и Волги
smarter77
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7
З нами з: 11.04.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 09:53

  smarter77 написав:Вот же ур**, эти машины гораздо меньше выбрасывают, чем старые жигули, москвичи и Волги


Москвичи и волги не ездят на дизеле и не коптят.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7318
З нами з: 30.11.12
Подякував: 111 раз.
Подякували: 693 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BIGor, Grover і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Бізнес може не витримати "карантину вихідного дня" – ЄБА
R2 » Сер 11 лис, 2020 23:15
2 115
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 лис, 2020 23:22
allochka171200
В Європі зроблять ще одну спробу захистити "Північний...
R2 » Сер 11 лис, 2020 16:35
1 99
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 лис, 2020 16:35
mapamapa
Україна закупить 300 млн тестів на антитіла до коронавірусу
R2 » Вів 10 лис, 2020 09:08
1 77
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лис, 2020 09:09
igor_poltava

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.